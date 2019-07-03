Тарифы на размещение предвыборных агитационных материалов (политической рекламы)

Тарифы действительны с 11 августа по 6 сентября 2019 года. Цены указаны в рублях без учета НДС.

На региональных полосах в газете «Коммерсантъ» (выпуск «Кубань») и в сетевом издании «Коммерсантъ» (kommersant.ru) раздел «Кубань» в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Краснодарского края по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15 (территории Белоглинского, Новопокровского, Павловского районов), по выборам депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Краснодарского края, назначенным на 8 сентября 2019 года.