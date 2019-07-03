Комитет по контролю за имуществом выявил незаконную мечеть в Красносельском районе

В ходе очередного рейда сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провели обследование объекта нежилого фонда площадью более 150 кв. м, расположенного по адресу: проспект Народного Ополчения, дом 213, литера А в Красносельском районе города. Помещения в нем использовались для проведения религиозных мероприятий одной из местных мусульманских организаций.

Как сообщили в ККИ, ранее данный объект являлся предметом договора с ООО «Розар» для использования под нежилые цели, однако договор аренды был расторгнут еще в середине июня. Между тем, молитвы там продолжали проводиться, несмотря на то, что пользователю помещения заблаговременно было выдано уведомление о необходимости его добровольного освобождения. По факту объект продолжал использоваться незаконно. В результате сотрудники ККИ при содействии правоохранительных органов провели мероприятия по его принудительному освобождению.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что комитет по контролю за имуществом Петербурга выявил и закрыл незаконное кафе, расположенное на улице Рубинштейна.