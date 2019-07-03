Дело экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина о злоупотреблениях на 53 млрд рублей передают в Вахитовский райсуд

Первый зампрокурора Татарстана Сергей Старостин утвердил обвинение по уголовному дело в отношении экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина, сообщает «Реальное время». Дело будет передано на рассмотрение в Вахитовский райсуд Казани.

Банкира обвиняют в шести эпизодах злоупотреблений полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) с ущербом 53 млрд руб. Агентство по страхованию требует с господина Мусина 49 млрд руб. Это рекордный для Татарстана иск.

Господин Мусин не признает вину в полном объеме, он отказался от рассмотрения дела в особом порядке, отмечают источники.

Роберт Мусин находится под домашним арестом. Он был арестован 3 марта 2017 года, когда Банк России объявил об отзыве лицензии Татфондбанка. 16 мая завершилось предварительное следствие по делу.

“Ъ-Казань”