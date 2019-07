Расписание недели

Фото: предоставлено галереей "Триумф"

выставка

Галерея «Триумф»

Групповая выставка посвящена «книге художника» в расширенном понимании термина: от иллюстрации, комикса и фотодневника до книжных объектов и живописи в духе стрит-арта, напоминающей о том, что город — книга для уличного художника. Впрочем, название «Библиотека» можно понимать и так, что это собрание сочинений любимых художников галереи: Александр Бродский, Александр Виноградов, Павел Пепперштейн, Таисия Короткова, Максим Ксута, Иван Лунгин, Людмила Баронина, Ульяна Подкорытова, Алиса Иоффе, Валерий Чтак, Uno Moralez, Владислав Кручинский, Хаим Сокол и другие.

Фото: предоставлено пресс-службой музея

выставка

Косморама XVIII

Музей Москвы

Артистический дуэт в составе куратора Сергея Хачатурова и художника-сценографа Степана Лукьянова опять выступает в жанре выставки-спектакля. Она посвящена Москве двух эпох, Просвещения и романтизма, каковые персонифицированы московским генерал-губернатором Михаилом Волконским и «русским Фаустом» Владимиром Одоевским. В спектакле заняты экспонаты Музея Москвы, Музея архитектуры и Исторического музея, относящиеся к XVIII–XIX векам, художники Егор Кошелев, Владимир Карташов, Леонид Цхэ, группа «Север-7» и артисты Мастерской Брусникина, «Июльансамбля» и «Гоголь-центра».

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

спектакль

Leonardo

Зеленый театр ВДНХ

У фестиваля «Вдохновение» на ВДНХ в этом году большая международная программа, от моноспектаклей до больших, зрелищных шоу. Итальянский спектакль, посвященный Леонардо да Винчи и «ренессансному» человеку вообще, использует старинную театральную машинерию — и безграничные возможности человеческого тела. Театральная компания, создавшая «Leonardo», недаром носит название No Gravity («Без силы тяготения») – ее исполнители действительно ходят по воздуху как по земле. Полтора часа чистого театрального счастья в московских летних сумерках.

Фото: Paul R. Giunta/Invision/AP

фестиваль

Park Live

Парк Горького

В этом году среди хедлайнеров Park Live нет сюрпризов. Группа 30 Seconds To Mars во главе с Джаредом Лето гарантирует фестивалю маржинальность, а идущие вместе с ней Bring Me The Horizon и Nothing But Thieves завершают образ фестиваля современного альтернативного рока с уклоном в постхардкор. При этом более мелким шрифтом на афишах значатся более интересные имена: например, востребованная по обе стороны Атлантики датчанка MO, а также впервые выступающие в Москве британский соул-титан Rag’n’Bone Man и свежая супергруппа из Калифорнии Fever 333.

Фото: Eeska Televize

фильм

Домашний режим

Летний кинотеатр Garage Screen

Впечатляющий дебют тридцатилетнего чеха Адама Седлака — обсессивно-компульсивный боди-хоррор о том, до чего может довести современного человека здоровый образ жизни. Герои «Домашнего режима» — обыкновенная супружеская пара, камера почти не покидает их квартиру, в которой, на первый взгляд, не происходит ничего необычного. Муж круглосуточно занимается спортом, жена постоянно пытается забеременеть, и оба находятся в непростых отношениях с собственными телами. Приготовленная еда взвешивается на весах, рутинный короткий секс — по расписанию. Желание героев довести себя до совершенства и добиться своей цели приводит, согласно жанровой схеме, к ужасающим последствиям. Ужасающим настолько, что критики вспоминают раннего Кроненберга и прочат Седлаку блестящее будущее.

Фото: Robb Cohen/Invision/AP

концерт

Young Thug

Arena By Soho Family

Вероятно, для гастролей популярных американских рэперов должен существовать специальный вид страховки, поскольку их организаторы рискуют сильнее прочих. Половина заокеанских звезд речитатива до России по разным причинам не доезжает: либо успевают набедокурить в самом начале европейского турне и отменяют выступления, либо и вовсе сводят счеты с жизнью, успев насладиться всеми плодами успеха за 2–3 года карьеры. Но их все равно зовут, потому что сегодня они настоящие мировые звезды. Например, Young Thug в этом году получил Grammy как соавтор огромного хита — «This Is America» Чайлдиша Гамбино. А позже выпустил трек «On The Rvn», в записи которого принял участие Элтон Джон.

Фото: Axel Heimken/DPA/TASS

концерт

Whitesnake

Crocus City Hall

67-летний экс-вокалист Deep Purple Дэвид Кавердейл везет в Москву первый за восемь лет альбом Whitesnake — другой своей великой группы. На «Flesh And Blood» записан вполне аутентичный утяжеленный рок-н-ролл, который человеку пенсионного возраста не так уж и просто воспроизвести на сцене. Для этого поколения рок-музыкантов каждый новый тур — вызов, прежде всего самому себе. А за фанатами, что называется, не заржавеет: они, конечно, придут и получат свои «Still Of The Night», «Here I Go Again» и «Is This Love».

Фото: Paris Film Productions

фильм

Золотая каска

«Каро 11 Октябрь»

В рамках программы французских уикендов «Искусства кино» в кинотеатре «Октябрь» покажут «Золотую каску» Жака Беккера — историю о первой порнофеминистке Амелии Эли, декларировавшей социально-терапевтическую роль секс-работы и забавы ради спровоцировала войну банд.

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

фестиваль

Бессонница

Кинотеатры «Каро 11 Октябрь», «Каро Эрмитаж», «Каро ВДНХ», «Каро 7 Атриум»

Параллельная программа международного фестиваля анимации, который ежегодно проходит в Калужской области. Обычная «Бессонница» — это жизнь в палатке в лесу и просмотр программы лучших короткометражных мультфильмов со всего света под открытом небом. В этом году москвичам, которые ценят комфорт, впервые предоставлена возможность посмотреть восемь короткометражных сборников авторской анимации для взрослых, не покидая пределов столицы. Среди участников программы — победители престижных международных фестивалей, часть из которых наверняка будет претендовать в этом году на «Оскар».

Фото: Fairview Entertainment, Walt Disney Pictures

мультфильм

Король Лев



Ремейк одного из главных мультфильмов студии Walt Disney, снятый постановщиком «Железного человека» и «Книги джунглей» Джоном Фавро к 25-летию первого «Короля Льва». Пока еще ни одна из новейших адаптаций Disney не превзошла успехов оригинала, а некоторые были и вовсе провальными, но студия, похоже, всерьез надеется на то, что количество рано или поздно перейдет в качество.

Фото: Ольга Дибцева

кинопоказ

Русское краткое. Выпуск 4



Очередная подборка российских короткометражек с максимально широким жанровым диапазоном — от черной комедии с Александром Палем («Добрый день», режиссер Ольга Дибцева) до авторского кино с элементами анимации («Дом на голове Клаузеверца», который в качестве оператора снимала Ксения Середа). Для тех, кто хочет быть в курсе, что в общем и целом представляет собой современное российское кино, но не готов тратить на это слишком много сил и времени.

Фото: Russian World Vision

фильм

Соблазн



Фильм Жюстин Трие, участвовавший в основном конкурсе Каннского фестиваля, рассказывает о психоаналитике Сибил (Виржини Эфира), отказавшейся от практики ради работы над книгой. Но книга не пишется, а ее уединение внезапно нарушает нуждающаяся в помощи незнакомка (Адель Экзаркопулос). Сибил начинает сеансы сначала с ней (впоследствии выясняется, что она актриса), затем c ее партнером по съемочной площадке (от которого она забеременела) и, наконец, с любовницей партнера (которая оказывается режиссером фильма). Погружение в этот тяжелый случай помогает героине преодолеть страх чистого листа, но необратимо рушит ее собственную психику.

Фото: B-Reel Films; Square Peg

фильм

Солнцестояние



Новый фильм Ари Астера, прогремевшего в прошлом году с «Реинкарнацией». В «Солнцестоянии», самом солнечном хорроре в истории кино, герои-американцы едут за культурными впечатлениями в идиллическую шведскую деревню и вполне предсказуемо оказываются в аду.

выставка

Рисунки Давида Боровского

Творческая мастерская театрального художника Д.Л. Боровского

Выставка рисунков знаменитого театрального художника — хороший повод посетить его мемориальную мастерскую, филиал Бахрушинского музея. Экспозиция приурочена к выходу альбома графики Давида Боровского с незамысловатым названием «Рисунки» — последнего в трилогии, которую эта книга составляет вместе с альбомами «Макеты» и «Костюмы». «Рисунки» не связаны с театром буквально: это портреты близких, наброски, сделанные во время гастролей, зарисовки, привезенные из путешествий по Европе и Америке, и прочие «почеркушки», какие, впрочем, часто шли в сценографическое дело.