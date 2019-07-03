«Олимпийский» расширит спортивный репертуар

Реконструкция СК «Олимпийский» обойдется в 39 млрд руб. — Сбербанк одобрил кредит на такую сумму компании «Киевская площадь» бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева. Два года назад они стали владельцами спорткомплекса. Ремонт в основном здании начался в январе, а 1 июля там перестал работать бассейн. Завершить реконструкцию планируется в 2022 году. Каким будет новый «Олимпийский»? Об этом — Владимир Расулов.

«Олимпийский» до последнего времени был одним из крупнейших спортивно-зрелищных комплексов в Европе и едва ли не самой популярной концертной площадкой столицы. Правда, московские власти давно называли его объекты устаревшими, ведь их построили еще к Олимпиаде-80.

О масштабной реконструкции спорткомплекса заговорили в 2017 году, когда его купили бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев. Они задумали полностью обновить футбольное и хоккейное поля и построить переход из зоны бассейнов в СК. Кроме того, в «Олимпийском» появится зона пляжных видов спорта и универсальные спортзалы, где можно будет играть в теннис и стритбол. Но этим спортивное обновление комплекса не ограничится, рассказала директор по проектированию компании «Киевская площадь» Галина Гордюшина: «У нас появится зона сквоша, специальный беговой клуб, так как сейчас это очень популярный вид спорта. Будет создана абсолютно уникальная вещь — полноценный дайвинг-центр высотой порядка 30 м с возможностью сертификации».

Предполагается, что к 2022 году площадь «Олимпийского» увеличится с 200 до 300 тыс. кв. м. Там заработают аквапарк, центр экстрима, галерея, многозальный кинотеатр и спа-салоны. Увеличится и зона парковки — оставлять свои машины здесь смогут одновременно до 5 тыс. человек. Собственники «Олимпийского» изначально заявляли, что планируют вложить в проект $300-400 млн. Однако, судя по тому, что Сбербанк уже одобрил кредит в 39 млрд руб., расходы выросли. Владельцы смогут сделать «Олимпийский» нового формата коммерчески успешным. Правда, учитывая объемы вложений в проект, окупится он не так быстро, считает партнер компании Colliers International в России Владимир Сергунин: «“Киевская площадь” до текущего момента показывала в принципе только успешные проекты — торговый центр “Европейский”, гостиничные комплексы, в частности, “Radisson Украина”. В данном случае концепция наверняка достаточно детально проработана и, несомненно, будет успешной.

Что касается сроков окупаемости, то, учитывая масштаб, объем инвестиций, я думаю, можно говорить примерно о пяти-шести годах».

Про меломанов в обновленном спорткомплексе тоже не забудут. Предполагается, что под его куполом появится концертный зал на 10 тыс. зрителей. Так что через три года там снова можно будет услышать знаменитую фразу «Привет, “Олимпийский”».

Авторы проекта по реконструкции «Олимпийского» ранее пообещали, что исторические фасады спорткомплекса меняться не будут.