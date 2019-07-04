04 июля, четверг
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: GettyImages

Два в одном

В полоску, изо льна, с принтом или в пайетках — комбинезоны этим летом необходимы как никогда

от

Комбинезон — вещь универсальнее костюма. Это знают и Бейонсе, и Джиджи Хадид. «Коммерсантъ Стиль» выбрал интересные варианты, которые станут достойной альтернативой платьям даже на свиданиях.


Пришла пора бесконечную коллекцию маленьких черных платьев оставить в шкафу. Самый летний вариант — это светлый комбинезон в полоску из смеси льна и вискозы, как у Pietro Brunelli. Из-за наличия вискозы в составе ткани он не будет так мяться, как полностью льняной, но и жарко в таком точно не будет. Достаточно добавить к нему вязаный ремень, подчеркивающий талию и мюли на фигурном каблуке, и модный городской образ готов. Если же надеть к этому комбинезону белую майку и светлые кроссовки, то можно смело отправляться на прогулку в близлежащий парк. Когда стоит задача выделиться из толпы, помощником выступит комбинезон яркого цвета (например, насыщенного изумрудного, как у Agent Provovcateur). В таком соблазнительном наряде можно идти и на свидание, и на театральную премьеру. Одно лишь условие — остальные детали образа должны быть сдержанными и минималистичными. Другой вид комбинезонов — в духе рабочей одежды (свободного кроя брючины, отвороты на рукавах и матовый текстиль защитных цветов) будет уместен в офисе и рабочих завтраках с коллегами.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Профиль пользователя