Два в одном

Комбинезон — вещь универсальнее костюма. Это знают и Бейонсе, и Джиджи Хадид. «Коммерсантъ Стиль» выбрал интересные варианты, которые станут достойной альтернативой платьям даже на свиданиях.

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Пришла пора бесконечную коллекцию маленьких черных платьев оставить в шкафу. Самый летний вариант — это светлый комбинезон в полоску из смеси льна и вискозы, как у Pietro Brunelli. Из-за наличия вискозы в составе ткани он не будет так мяться, как полностью льняной, но и жарко в таком точно не будет. Достаточно добавить к нему вязаный ремень, подчеркивающий талию и мюли на фигурном каблуке, и модный городской образ готов. Если же надеть к этому комбинезону белую майку и светлые кроссовки, то можно смело отправляться на прогулку в близлежащий парк. Когда стоит задача выделиться из толпы, помощником выступит комбинезон яркого цвета (например, насыщенного изумрудного, как у Agent Provovcateur). В таком соблазнительном наряде можно идти и на свидание, и на театральную премьеру. Одно лишь условие — остальные детали образа должны быть сдержанными и минималистичными. Другой вид комбинезонов — в духе рабочей одежды (свободного кроя брючины, отвороты на рукавах и матовый текстиль защитных цветов) будет уместен в офисе и рабочих завтраках с коллегами.