Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает, как русская культура нашла отражение в серии украшений от французского бренда.

Представьте, перед вами положили несколько украшений и предложили угадать тему коллекции. В большинстве случаев сделать это будет сложно, но не в случае новой коллекции Chanel, впервые представленной в Париже в конце июня. В ней 69 украшений, 15 из которых созданы в единственном экземпляре. И три главных цвета: белый, красный и желтый. Коллекция эта имеет очень широкий ценовой диапазон — от 70 тыс. до почти €6 млн. Но вся эта информация вряд ли вам поможет.

Ключ — в дизайне. Например, единственного в коллекции украшения для головы. Ведь это тиара-кокошник, и узнается она совершенно безошибочно. Названо украшение с культивированным жемчугом и бриллиантами Sarafane, а носить его можно не только как тиару, но и как колье. Или браслета из золота с бриллиантовым двуглавым орлом. Или ряда других украшений, из числа главных в коллекции. Вот взглянешь на них и сразу ясно: тема новой коллекции — Россия. Россия, в которой Мадемуазель никогда не была. Но с русскими она была знакома, дружила, крутила романы (речь, разумеется, о великом князе Дмитрии). И вот этим ее восприятием России и русского, а также элементами традиционной культуры и ремесел, а кроме того балетами Дягилева, и вдохновлена коллекция.

Так что то, что Шанель в России не бывала, совершенно ни ей самой, ни компании ее имени мешать не должно. Ни в том, чтобы создать, например, коллекцию Metiers d’Art — а «Париж—Москва» была совершенно невероятной коллекцией, ни в том, чтобы представить ювелирную коллекцию как новая Le Paris Russe de Chanel.

Любопытно, что Chanel акцентирует внимание на том, что создана она креативной студией бренда во главе с Патрисом Легеро (в Chanel редко кого выдвигают на первый план). Два украшения из коллекции полностью делали в собственном ателье на Вандомской площади — сет Sarafane и сет Roubachka. Но самое дорогое украшение в коллекции не одно из них, а колье Aigle Combon. Весомый вклад в ценообразование на это украшение внес бесцветный бриллиант в 15,25 карата. Очень русский размах.