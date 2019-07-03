Содержащиеся в СИЗО фигуранты дела Baring Vostok ни разу не виделись с родственниками

Фигурантам дела Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину следователи ни разу не позволили увидеться в СИЗО с родственниками, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Как сообщается, господин Титов встретился с обвиняемыми в изоляторе №4 в Москве. Он в очередной раз призвал выпустить их на свободу.

«Все, кого мы посетили сегодня, ни разу не виделись в СИЗО с родственниками,— сказал бизнес-омбудсмен (цитата по "РИА Новости").— Мы очень надеемся, что разум восторжествует и мера пресечения фигурантам Baring Vostok будет изменена на залог, даже не домашний арест». Борис Титов также призвал Центробанк тщательно следить за банком «Восточный», который переходит под управление компании «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна.

«Требование ЦБ по докапитализации никто не отменял. Чтобы вы понимали, средств для капитализации у этой группы нет. У всех есть опасения, что этот банк не выживет»,— заявил он.

Напомним, суд встал на сторону неконтролирующего акционера банка «Восточный» Артема Аветисяна и обязал мажоритарного акционера кредитной организации — фонды Baring Vostok Майкла Калви — незамедлительно продать тому 9,99% акций банка.

Подробнее о том, как Майкл Калви лишился банка «Восточный» — в материале “Ъ”.