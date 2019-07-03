На Литейном мосту появится новая автоматизированная система контроля разводки

На Литейном мосту в этом году установят новую автоматизированную систему контроля разводки и обновят окрасочное покрытие. Работы проводятся в рамках адресных программ ремонта искусственных дорожных сооружений, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В рамках данных программ также отремонтированы проезжая часть, тротуары, освещение, фасады, своды и прочие гранитные и металлические элементы Смоленского моста. На Челябинском мосту продолжаются работы по замене дорожного покрытия и ремонту ограждения. Проводится реставрация памятных досок маневрового павильона Екатерингофского моста, к ремонту которого приступят в ближайшее время. Помимо этого, капитальный ремонт коснется также набережной реки Ждановки и отдельных участков набережной канала Грибоедова.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что после получения всех согласований в Петербурге начнется капитальный ремонт Зеленого и Торгового мостов.