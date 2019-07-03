По иску Фонда кино с Enjoy Movies взыскали 112 млн рублей

Арбитражный суд Москвы по иску Фонда кино взыскал с кинокомпании Enjoy Movies около 112 млн руб., выделенных в 2016 году на создание фильма «Аладдин», передает «РИА Новости». Судья Ольга Козленкова пояснила, что исковые требования были удовлетворены частично — первоначально Фонд кино требовал вернуть 112,9 млн руб.

Госпожа Козленкова пояснила, что 90 млн руб. составила задолженность по договору от 31 мая 2016 года, остальное — проценты по этому соглашению и договору от 15 апреля 2015 года.

Ранее Фонд кино опубликовал список кинокомпаний-должников, которые не вернули государственные субсидии и не смогут претендовать на дальнейшую поддержку. В совокупности 24 компании должны фонду 720 млн руб. Крупнейшим должником оказалась студия Enjoy Movies.

О кинокомпаниях-должниках — в публикации “Ъ” «Должнейшее из искусств».