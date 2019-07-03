«Русал» увеличил экспорт алюминия на 18% после снятия санкций

Компания «Русал» в январе—июне 2019 года увеличила экспорт алюминия на 18% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года — до 1,5 млн тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РЖД. За июнь экспорт алюминия составил 243,97 тыс. тонн, снизившись на 16,7% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

В апреле 2018 года Минфин США объявил о введении санкций в отношении предпринимателя Олега Дерипаски и его активов, в числе которых En+, «Евросибэнерго» и «Русал», контролировавшийся бизнесменом. Американские власти готовились ввести запрет на сбыт продукции «Русала» в США, введение ограничительных мер несколько раз переносилось, пока в конце 2018 года господин Дерипаска не обязался отказаться от контроля над предприятиями: его доля в En+ (контролирует «Русал») должна быть снижена до 44,95% без права ее дальнейшего увеличения, бизнесмен сможет голосовать только 35% своих акций. В январе 2019 года Минфин США снял санкции с компаний, но в отношении самого Олега Дерипаски санкции продолжают действовать.

При этом чистая прибыль «Русала» по итогам 2018 года составила $1,7 млрд, увеличившись на 39% по сравнению с показателем 2017 года.

Подробнее о финансовых показателях — в материале “Ъ” «"Русал" просел под конец года».