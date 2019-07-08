10 наших коней

В России были выведены десятки пород лошадей. «Огонек» вспомнил самые знаменитые.

Подготовила Наталия Нехлебова

Вятская лошадь

Вятская лошадь Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

У вятской лошади есть особое отличие в окрасе — темная полоса вдоль спины, которая начинается ото лба и заканчивается кончиком хвоста. Вятка — это северная лесная лошадь. Она не была выведана селекционерами, а появилась в результате естественного отбора. Некоторые исследователи считают, что вятскую породу стали использовать и улучшать при Петре I, другие — что еще в XIV веке. В любом случае вятская лошадь старейшая наша порода — один из русских символов, потому что настоящая русская тройка — это три вятские лошади, летящие галопом. Именно их первыми стали использовать в почтовых тройках. Только после выведения орловского рысака центральная лошадь — коренник — побежал рысью. Разводили этих лошадей преимущественно в Вятке, отсюда и название. Сегодня в России осталось всего 700 голов лошадей этой породы.

Орловский рысак

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

«Наше национальное достояние, порода, не имеющая аналогов в мире», —так говорят об орловском рысаке коннозаводчики. Орловскому рысаку 240 лет. Вывел эту породу граф Алексей Орлов. Ее родоначальником стал арабский жеребец Сметанка. Его граф купил у турецкого султана за 60 тысяч рублей. Орлов мечтал создать лошадь красивую и выносливую. Многие породы, которые ввозили в Россию, в нашем климате быстро вырождались. И ему удалось в одной лошади совместить изящество арабских скакунов с массивностью и мощью датской и голландской пород. Благодаря орловскому рысаку в России и Европе возник рысистый спорт. Снежно-белый или серый в «яблоках» орловский рысак необыкновенно красив. Во всем мире подобные уникальные породы охраняются государством, у нас же осталось чуть более 700 племенных маток.

Дончак

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

История дончаков связана с историей казачества, победами российских войск. Предки донских лошадей — вольные степные лошади. Их казаки улучшали за счет турецких, персидских, карабахских, туркменских пород, попадавших к ним в ходе русско-турецких войн. Затем их скрещивали с орловской породой, с чистокровными верховыми и арабскими полукровками. Один из французских генералов — участник войны 1812 года — писал, что кони донских казаков «не уступают им в искусстве и кажутся частью их тела». Эта лошадь крайне неприхотлива. Она единственная в мире с легкостью переносит очень длительные переходы. Сейчас порода в отчаянном положении. На грани вымирания.

Воронежский битюг

Фото: Иллюстрация из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона

Эта порода тяжеловозных лошадей была выведена в XVIII веке. По одной из версий их созданием занимались крестьяне Воронежской губернии, жившие в селах по реке Битюг. Они скрещивали местных тяжеловозов с голландскими и датскими жеребцами, которых присылал лично Петр Великий. По другой версии к созданию воронежского битюга приложил руку граф Орлов. У некоторых битюгов была рысистость и стать орловских рысаков. Воронежские тяжеловозы могли тянуть груз весом в 2 тонны. Владимир Гиляровский с восторгом описывает их службу в московских пожарных частях. Во второй половине XIX века они начали исчезать. Поля активно распахивали, лошадей крестьянам приходилось держать в хлевах и кормить соломой. Такой образ жизни битюгам мало подходил. К середине XX века воронежский битюг исчез совсем.

Русская верховая

Фото: Абрамова Ксения / Фотобанк Лори

Этих вороных аристократов также создал граф Орлов. Его целью была строевая лошадь, годная как для ведения военных действий, так и для манежной езды. Русские верховые стали символом русской кавалерии в XIX веке. Их изящная красота поражала не только неприятеля, но и судей на многочисленных международных выставках. «Страстная в бою, статная на параде»,— говорили о них. В XX веке после Первой мировой войны порода практически исчезла. Усилия по ее сохранению предпринимает кафедра коневодства Тимирязевской сельскохозяйственной академии на Старожиловском конном заводе — сегодня это единственное место, где разводят русскую верховую породу. Чтобы содержать и поддерживать животных, нужно около 15 млн рублей в год. А помощь от государства — минимальна.

Русский тяжеловоз

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Мал, да удал — это про русских тяжеловозов. Маленькие, с короткими ногами, они способны тянуть груз до 26 тонн. Неприхотливый, плодовитый, покорный. Этот идеальный помощник русского крестьянина был выведен в начале XX века. Особой ценностью русского тяжеловоза считалась его «долговечность» и «непоколебимая выносливость». Он может работать до глубокой старости — до 25-летнего возраста. Русские тяжеловозы едят любой корм, терпят практически любые условия содержания. Единственное, что им нужно для выживания,— это обильно пить. Настоящая русская рабочая лошадь! Кобылы этой уникальной породы дают очень много молока. Сейчас русского тяжеловоза любят закупать частные фермы ради мяса, молока и туристической привлекательности. Они с удовольствием катают детей.

Владимирский тяжеловоз

Фото: РИА Новости

Этот гигантский брутальный конь с шикарной гривой и кисточками на ногах спасал разрушенное сельское хозяйство после Великой Отечественной войны. В стране отчаянно не хватало тракторов и другой тяжелой техники. Могучий владимирский великан пахал землю, возил грузы на стройках и на заводах. Породу вывели в 30-х годах XX века во Владимирской области. Ее создавали специально для вспашки тяжелых почв — суглинков. Владимирец способен за 5 минут преодолеть рысью 2 км с возом весом 1,5 тонны. Кроме потрясающих рабочих качеств владимирский тяжеловоз оказался еще и очень фотогеничным. Его изображение часто печатали на открытках. Сейчас в России осталось катастрофически мало владимирских племенных кобыл — 113.

Терская лошадь

Фото: easy Fotostock / Фотобанк Лори

Создана на Терском конном заводе в 1940-х благодаря двум жеребцам исчезнувшей стрелецкой породы, отбитым в Гражданскую у белогвардейцев. По легенде один из них принадлежал барону Врангелю. Восстановить породу было уже невозможно, и Будённый распорядился на ее основе создать новую, которая была бы «изысканной, быстрой, выносливой, крепкой и неприхотливой». В итоге самым ценным качеством терской породы стала универсальность. Эти лошади участвуют во множестве видов конного спорта — троеборье, конкуре, выездке, драйвинге… Их добрый нрав очень полезен в детском конном спорте и иппотерапии. На коне терской породы по кличке Кумир маршал Жуков принимал Парад Победы. Сейчас в России осталось всего 120 чистопородных племенных терских кобыл.

Ахалтекинская лошадь

Фото: Дебабов Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Это древнейшая культурная порода. Она выведена около 5 тысяч лет назад в Туркмении. Ахалтекинцы оказали влияние на формирование и арабской породы, и чистокровной верховой. Эти лошади высокие, сухие и очень быстрые (их сравнивают даже с гепардами). Они бывают самых разных мастей — гнедые, вороные, рыжие, серые, буланые, бурые... Но всегда у шерсти золотой или серебристый отблеск. Эта порода великолепна в скачках. В советское время селекционеры успешно поработали над статью и ростом ахалтекинцев (они стали грациознее и выше), а в 1960 году на Олимпиаде в Риме в программе выездки советский ахалтекинец стал чемпионом. Сегодня лошади этой породы по-прежнему одни из самых быстрых в мире. Вот только в России их осталось мало — не больше 400 племенных кобыл.

Конек-Горбунок

Фото: Союзмультфильм

Эта порода, выведенная писателем Петром Ершовым в середине XIX века, выразила все надежды русского народа. Некоторые исследователи считают, что Горбунок произошел от легендарного Сивки-Бурки (он же вещая каурка), неоднократно спасавшего Ивана-дурака от него самого и самодурства центральной власти. Горбунок в ходе селекции приобрел два горба, длинные уши, низкорослость и особый дар преданности хозяину («На земле и под землей он товарищ будет твой»). Благодаря ему даже самый простодушный владелец запросто может заполучить царский трон и царевну в жены. О распространении породы в современной России данных нет. Однако, учитывая некоторые парадоксы отечественной кадровой политики, исследователи делают вывод, что горбунки в стране все еще водятся.