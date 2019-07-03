Сервисы Kayak и Momondo не отображают отели в Крыму

Сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали отображать гостиницы в Крыму. Внимание на это обратило агентство «РИА Новости».
На сайтах обоих сервисов при поиске отелей в Крыму появляется сообщение: «Мы не нашли подходящих результатов.Возможно, никто из наших провайдеров не обслуживает указанное направление или на выбранные даты нет результатов». При этом билеты на рейсы в Симферополь сервисы отображают.
В конце июня перелеты в Крым оказались недоступны в Skyscanner — одной из крупнейших систем поиска авиабилетов. Это, как предполагают участники рынка, могло произойти на фоне санкций, которые ЕС ввел в отношении России после референдума в Крыму в 2014 году.
Подробности — в публикации “Ъ” «Skyscanner пролетает мимо Крыма».
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