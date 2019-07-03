Вышел трейлер фильма «Ножи наголо» с Дэниелом Крэйгом

Кинокомпания Lionsgate выпустила трейлер фильма «Ножи наголо» режиссёра Райана Джонсона. Главные роли в картине исполнили Дэниел Крэйг, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис. Фильм уже называют современной версией классических детективов в духе Агаты Кристи и Альфреда Хичкока.

История завязывается вокруг загадочной смерти писателя Харлана Тромби во время празднования 85-летия в кругу друзей, родных и коллег. Расследованием занимается детектив Бенуа Бланк, которого и играет Дэниел Крэйг. Тень подозрения падает на членов семьи и гостей праздника.

Мировая премьера фильма «Ножи наголо» назначена на 27 ноября 2019 года.