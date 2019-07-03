В Новосибирске начали строить «Ельцовский парк»

В «Ельцовском парке» будет два 16-этажных дома

Первый этап жилого комплекса будет построен к осени 2021 года. Особенностями проекта его создатели называют природный парк и пешую доступность до метро «Заельцовская».



По проекту будет благоустроена территория рядом с улицей Танковая, через р. Ельцовку возведут пешеходный мост, который позволит новосибирцам, живущим в этом районе, дойти до метро «Заельцовская» всего за 10 минут.

Благоустройство территории ведется в рамках строительства нового жилого комплекса «Ельцовский парк» (застройщик — группа компаний «Химметалл»). Во дворе комплекса и на соседней с ним территории будет построен экопарк с зонами для отдыха, спортивными площадками. Парк будет расположен в естественном амфитеатре, который образован рельефом местности и поймой реки Ельцовки. Здесь всегда чистый воздух. Даже в будний день здесь царит тишина и покой, слышно щебетание птиц и журчание реки!

Круглый год жители «Ельцовского парка» могут наслаждаться шикарными видами из окон.

Круглый год жители «Ельцовского парка» смогут наслаждаться шикарными видами из окон. Удачное расположение и инфраструктура района позволяют быстро добраться до Красного проспекта или Ипподромской магистрали. Вы всегда в гуще событий и всего самого интересного. Рядом — торговые и развлекательные центры «Ройял парк», «Мегас», строящийся ТЦ «Европейский», ЛДС «Сибирь», бассейн «Нептун», ПКиО «Сосновый бор», университеты — СГУПС и НГМУ, 3 детских сада, 2 школы, городская больница №1, поликлиника №27.

С верхних этажей, выходящих на северную и восточную сторону, - виды на пойму реки Ельцовка и Ипподромскую магистраль

Планировочные решения разработаны для семей с одним или двумя детьми с удобными спальнями и кухнями-гостиными. Площадь квартир — от 25 до 85 кв. м (это 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры и студии). Квартиры в ЖК «Ельцовский парк» будут полностью подготовлены под чистовую отделку. На лоджиях и балконах — витражные окна и панорамное остекление. Отделка подъездов выполнена по индивидуальному дизайнерскому проекту.

Дом №1, построен 4 этаж

В ЖК «Ельцовский парк» строится два дома высотой 16 этажей. Работы на стройплощадке ведутся активными темпами. На данный момент в доме №1 уже построен 4-й этаж, в доме №2 — технический этаж.

Дом №2, построен технический этаж

Строительство ведется по финской технологии из сборной железобетонной конструкции с утеплителем. Трехслойная конструкция стен обеспечивает сохранение тепла в доме даже в самую холодную погоду.

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Отдел продаж «Ельцовский парк»

Новосибирск, ул. Танковая, 30, офис 199

(383) 31-21-864

ельпарк.рф