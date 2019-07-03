В Тюмени из-за стрельбы эвакуировали торговый центр

В торговом центре «Кристалл» в Тюмени были слышны выстрелы. По данным 72.ru, посетителей ТРЦ эвакуируют. В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили информацию об эвакуации. «Сообщение поступило в 14:49 (12:49 мск). На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы»,— сообщили в ведомстве.

Трое мужчин, устроивших стрельбу в торговом центре, скрылись с места происшествия. Известно, что один из них с оружием. Их сейчас ищут правоохранительные органы. В городе, по информации издания, объявлен план «Перехват».

В социальных сетях распространяют информацию о том, что в одном из магазинов на втором этаже 13 человек взяты в заложники. В полиции отрицают захват заложников. Пострадавших нет.

Артем Гирш, Екатеринбург