Дело преподавателя юрфака ВГУ Владимира Артамонова дошло до суда

Уголовное дело преподавателя кафедры трудового права юридического факультета Воронежского госуниверситета (ВГУ) Владимира Артамонова было передано в Центральный райсуд Воронежа, сообщает DeFacto. По данным издания, материалы передали в облсуд, который должен теперь передать дело в другой райсуд.

Напомним, Владимир Артаномов подозревается в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, за 400 тыс. руб. преподаватель обещал добиться выделения для абитуриента квоты от местного управления Федеральной службы исполнения наказаний на бюджетное место в Воронежском медицинском госуниверситете имени Бурденко. Владимир Артамонов — член воронежской юридической династии. Его отец Виктор Артамонов до 2014 года был председателем Центрального райсуда. Его мать Светлана Артамонова является старшим прокурором организационно-контрольного отдела областной прокуратуры, а брат Дмитрий Артамонов — мировой судья в Воронеже.

Напомним, Владимир Артамонов был задержан в апреле 2018 года. Вместе с ним в течение недели по подозрению в коррупции задержали также замдекана по ускоренному обучению Павла Шабанова, аспиранта Гегазника Махсудяна и студентов Сергея Мелкумяна и Мгера Есаяна. В отношении последних Коминтерновский райсуд Воронежа в июне 2018 года прекратил дело в связи в примирением сторон. В том же месяце Центральный райсуд приговорил Гегазника Махсудяна к году условного срока. В апреле 2019 года тот же суд прекратил дело Павла Шабанова и назначил тому 30 тыс. руб. штрафа.

Подробнее о задержаниях на юрфаке ВГУ читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Пять за коррупцию».

Владимир Зоркий