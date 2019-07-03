Погибшие моряки жили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Моряки-подводники, погибшие на глубоководном аппарате в Баренцевом море, были жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Мы дистанционно получили список погибших, это 14 человек, все наши, они родились в разных местах, но служили здесь, это наши жители, есть один из Ленинградской области»,— сообщил «Интерфаксу» председатель петербургского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

По его словам, в ближайшее время планируется встреча с родственниками погибших. «Будут учтены их пожелания в официальных процедурах, захоронении, определены даты траурных мероприятий. Где они будут похоронены, зависит от пожелания семьи»,— сказал господин Ржаненков.

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Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что погибшие моряки были закреплены за военной частью города. Как сообщил РБК, речь идет о войсковой части 45707 в Петергофе. По словам источника издания, сотрудники военной разведки и военные следователи проводят там проверку.

Накануне министр обороны доложил Владимиру Путину, что 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате военно-морского флота РФ погибли 14 российских моряков. Господин Путин выразил соболезнования близким погибших и потребовал провести тщательное расследование причин пожара.

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По данным из открытых источников, девять капитанов 1-го ранга из в/ч в Петергофе были удостоены звания Героя России за исследование Арктики и Антарктики. Двое из них погибли при пожаре на глубоководном аппарате. По данным Telegram-канала Baza, это капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Долонский и Николай Филин и сын командира воинской части Денис Опарин. Пожару на глубоководном аппарате мог предшествовать взрыв газа.