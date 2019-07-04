Лионель Месси снова остался без титула

Лионель Месси, на счету которого почти три десятка титулов, завоеванных с «Барселоной», вновь не сумел получить значимый трофей со сборной Аргентины, которая в ночь на вторник в полуфинале Кубка Америки уступила со счетом 0:2 сборной Бразилии. Сам Месси винит судей, которые, по его словам, слишком уж благоволили хозяевам турнира. Его критики вновь указывают на то, что Месси, похоже, просто недостает лидерских качеств — таких, какими обладал Диего Марадона, умевший тянуть за собой более слабых игроков. Впрочем, у Месси, который после матча поспешил успокоить болельщиков, заявив, что продолжит выступления за национальную команду, вскоре вновь появится шанс что-то выиграть. В следующем году Кубок Америки пройдет в Аргентине и Колумбии.

Еще пару недель назад пересечение в очном противостоянии команд Бразилии и Аргентины представлялось не слишком вероятным. Аргентинцы ведь со скрипом входили в турнир, сначала уступив колумбийцам, а затем сведя вничью игру против сборной Парагвая. И только благодаря победе над Катаром, присутствие которого среди участников турнира было поводом не только для недоуменных вопросов, но и шуток, позволила Лионелю Месси и Ко. пробиться в play-off. И в его первом раунде у Аргентины все сложилось успешно. Она обыграла сборную Венесуэлы (только в этой паре удалось выявить победителя, не доводя дела до серии послематчевых пенальти) и не без оснований рассчитывала на то, что и в матче против хозяев турнира бразильцев они будут смотреться достойно.

В принципе именно так они и смотрелись. И тем, кто хочет найти в игре аргентинской команды признаки ее движения вверх, будет не так уж трудно это сделать, отметив, например, что опасных моментов у аргентинцев было не меньше, чем у соперника. Другое дело, что мячи после ударов Месси и Серхио Агуэро предпочитали находить перекладины и штанги, но не влетать в сетку. Отметят позитивно настроенные относительно аргентинского будущего болельщики и то, что главному тренеру команды Лионелю Скалони, который, кстати, не будет отправлен в отставку и доработает до конца контракта, потихоньку удается выстраивать команду, которая не теряется, стоит сопернику перекрыть пути доставки мяча до Месси. А ведь наставник бразильской команды Тите прямо заявил, что перестраивал игру, временами сознательно отдавая владение мячом, только ради нейтрализации этого, как он выразился, «инопланетянина».

Никак не уйти после этого матча и от обсуждения работы судей. Так, Скалони назвал их попросту недостаточно квалифицированными для работы в матчах такого уровня, обратив внимание на то, что рефери Робби Самбрано нарушил баланс игры, выписав аргентинцам шесть предупреждений, а бразильцам только два. Ну а Месси говорил чуть ли не о судейском произволе и призывал к действиям руководство CONMEBOL. Лидера аргентинцев возмутило, например, игнорирование судьями системы VAR, которая в других матчах использовалась очень активно. «А тут они ни разу к ее помощи не прибегли и все спорные моменты трактовали в пользу соперника»,— негодовал Месси.

Впрочем, за разговорами о том, что помешало аргентинцам выиграть, нетрудно упустить главное в этом матче — победу бразильцев, которые не только правильно выстроили тактику на игру, насколько возможно лишив соперника его козырей, они еще и порадовали болельщиков красивыми голами. Первый, проведенный Габриэлом Жезусом, вообще получился по-бразильски изящным. Ведь его предваряла небыстрая вроде бы, но легкая, даже воздушная комбинация, начатая Дани Алвесом, который в итоге был признан игроком матча. Хотя аргентинцы как раз уверены, что Алвес получил мяч с нарушением правил, и именно ожиданием свистка арбитра (не случившегося) объяснили странное поведение своих защитников. Хорошо смотрелся и второй гол, забитый, когда аргентинцы пошли ва-банк, в результате быстрой контратаки, которую, просто подставив ногу, завершил Роберту Фирмину.

Теперь Бразилия сыграет в финале с победителем матча Чили—Перу (завершился рано утром по московскому времени). Аргентинцы же будут вынуждены довольствоваться участием в матче за третье место. Не то, ради чего Месси ехал на турнир. Впрочем, он уже пообещал, что уходить из сборной не намерен. По всей видимости, минимум до следующего лета, когда в Аргентине и Колумбии состоится Кубок Америки-2020. Пятый в нынешнем десятилетии и первый в новой системе, предусматривающей, что турнир будет проводиться один раз в четыре года. Так что формально у Месси все-таки остается шанс добавить к имеющимся у него 29 титулам, завоеванным с «Барселоной», хотя бы одну значимую победу со сборной.

Александр Петров