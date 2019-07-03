Проезд в воронежских маршрутках подорожает осенью

На брифинге транспортных департамента и управления правительства Воронежской области и мэрии Воронежа чиновники заявили об осеннем повышении тарифа на проезд в городских маршрутках. При этом, насколько именно повысится проезд, власти пока не определились. Напомним, в конце июня руководители 12 компаний, работающих на рынке пассажирских перевозок, обратились с коллективным письмом к мэру Вадиму Кстенину и начальнику областного ГУ МВД Михаилу Бородину. По данным перевозчиков, нынешний тариф экономически не обоснован, проезд необходимо повысить до 25 руб.

Руководитель регионального управления по государственному регулированию тарифов Евгений Бажанов заявил, что «необоснованного повышения» тарифов не будет допущено:

«Это зависит от качества перевозок и экономической составляющей. Мы ведем диалог, чтобы новый тариф был обоснован, и чтобы обязательства, которые обещает перевозчик, выполнялись»

По словам председателя городского союза перевозчиков, главы ГК «Автолайн» Дмитрия Крутских, обоснование проезда в автобусах различного класса варьируется от 19 до 27 руб. В этом диапазоне и может определиться конечная стоимость проезда. Первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин отметил, что при экономическом обосновании тарификации проезда обсуждалась стоимость в 17 (как сейчас), 21 и 23 руб. Сейчас чиновники запросили у перевозчиков дополнительную информацию, которая еще не получена и не проанализирована.

Кроме того, Сергей Петрин рассказал о новой схеме маршрутной сети. Согласно ей, пригородные маршрутки не будут курсировать по Воронежу, поэтому пассажирам придется пересаживаться. «Много было жалоб на качество услуг, на подвижной состав, отсутствия безналичной системы оплаты в пригородных маршрутах. При этом межмуниципальные маршруты курсируют по городу. Было проведено несколько совещаний, посвященных наведению порядка в схеме межмуниципальных перевозок и увязыванию их с муниципальными. Принято решение об устройстве транспортно-пересадочных узлов»,— заявил господин Петрин.

Подробнее о требованиях перевозчиков о повышении тарифов читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Мэр Воронежа готов заплатить за проезд».

Ирина Лобанова, Александр Прытков