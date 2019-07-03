Центризбирком снова проверит ИКМО Петербурга

Центральная избирательная комиссия РФ снова направила своих сотрудников в Петербург. Об этом заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, сообщает ТАСС.

Представители Центризбиркома будут проводить оценку работы муниципальных ИК на местах, выявлять нарушения и разрабатывать меры принуждения совместно с Горизбиркомом и правоохранительными органами. По словам господина Булаева, в среду, 3 июля, ЦИК отправил телеграмму в прокуратуру Петербурга с просьбой еще раз оценить ситуацию, возникшую в связи с выборами в муниципалитеты.

Ранее Николай Булаев сообщил, что ЦИК РФ организует штаб для наблюдения за выборами в муниципалитеты Петербурга.