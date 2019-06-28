Центризбирком организует штаб контроля выборов в муниципалитеты в Петербурге

Центральная избирательная комиссия организует штаб, осуществляющий надзор за проведением муниципальных выборов в Петербурге. С таким заявлением выступил на заседании ЦИК заместитель председателя комиссии Николай Булаев, сообщает «Фонтанка».

По словам господина Булаева, Центризбирком уже обратился в СК РФ и Генпрокуратуру по вопросам проведения проверки жалоб на процедуру проведения выборов в Петербурге.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургский избирком продлил срок принятия документов в МО «Екатерингофский», МО «Академическое», МО «Ржевка», МО «Сампсониевское» и МО «Сергиевское».