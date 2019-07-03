Экс-главе обанкротившегося Татфондбанка утвердили обвинение

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, экс-банкиру предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, Роберт Мусин использовал свои полномочия вопреки законным интересам кредитной организации и «в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц». В частности, он выдавал необеспеченные кредиты на основании «заведомо ложных сведений». Ущерб от действий банкира превышает 50 млрд руб.

Напомним, в марте 2017 года ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка, входившего в топ-50 российских банков. В апреле банк был признан банкротом. Дыра в его капитале оценивалась в 118 млрд руб.

После банкротства Татфондбанка было возбуждено более двух десятков дел. С марта 2017 года Роберт Мусин был заключен под стражу. С января 2018 года он находится под домашним арестом. Бывший банкир не признает свою вину в полном объеме.

В ближайшее время дело будет направлено на рассмотрение в Вахитовский райсуд Казани.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Депутату насчитали 50 миллиардов».

Кирилл Антонов, Казань