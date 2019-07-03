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Судебные приставы Татарстана за полгода взыскали 1,3 млрд рублей долгов по налогам

В Татарстане судебные приставы за первые шесть месяцев 2019 года взыскали долги по налогам на общую сумму 1,3 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства. Всего за этот срок сотрудники ФССП исполнили порядка 63 тыс. постановлений о взыскании.

«УФССП России по Республике Татарстан напоминает гражданам своевременно погашать задолженности и проверять сведения о своих долгах. Наличие долгов могут испортить запланированный отдых»,— предупреждает служба.

Как писал “Ъ-Казань”, ранее житель Казани погасил долг по алиментам в размере 1,5 млн руб. Тем самым мужчина побил рекорд по единовременной выплате долга по алиментам в Татарстане.

“Ъ-Казань”


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