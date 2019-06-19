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Житель Казани заплатил 1,5 млн рублей долга по алиментам

Житель Казани выплатил долг по алиментам в размере 1,5 млн руб. Тем самым мужчина побил рекорд по единовременной выплате долга по алиментам в Татарстане, сообщает пресс-служба регионального управления федеральных приставов.

Cуд постановил мужчине выплачивать четверть своего дохода на содержание несовершеннолетнего сына, однако отец уклонялся от уплаты алиментов, поэтому судебные приставы ограничили в праве выезда за границу и запретили любые регистрационные действия с его автомобилем BMW520i. Когда должник решил продать автомобиль, он погасил задолженность по алиментам (свыше 1,4 млн руб.) и исполнительный сбор 100 тыс. руб за уклонение от алиментов.

“Ъ-Казань”


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