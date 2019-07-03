АвтоВАЗ сообщил о росте продаж Lada в первом полугодии

За первые шесть месяцев 2019 года на российском рынке продано 174 186 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,5%. Об этом в среду сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

В июне 2019 года реализовано 30 786 автомобилей Lada. По собственной оценке компании, доля российской марки на авторынке страны составляет 21%.

Самой популярной моделью стала Lada Granta. В январе-июне 2019 года на ней остановили выбор 63 982 российских покупателя, что на 40,1% превышает аналогичный показатель прошлого года. Также за отчетный период было реализовано 55 784 автомобиля Lada Vesta, рост продаж составил 12,4%. Третье место по популярности стало семейство Lada Largus, которое выбрали 20 662 покупателя.

Ранее сообщалось, что наилучшие продажи Lada Vesta зафиксированы в трех регионах ПФО: Самарской области, Татарстане и Башкортостане.

Андрей Сазонов