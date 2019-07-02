Наилучшие продажи Lada Vesta зафиксированы в трех регионах ПФО

За пять месяцев 2019 года на российском рынке было реализовано 46 837 автомобилей Lada Vesta. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За отчетный период больше всего автомобилей Lada Vesta приобрели в Самарской области – 3 437 экземпляров. Вторую и третью строчку в рейтинге занимают другие регионы ПФО: Татарстан и Башкортостан (2384 и 1846 шт. соответственно). В Топ-5 попали также Московская и Свердловская области, где свой выбор на Lada Vesta остановили 1825 и 1737 покупателей соответственно.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta является самой популярной моделью в шести городах-миллионниках России.

Андрей Сазонов