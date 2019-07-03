В Анапе у фотографов-живодеров забрали орлов и попугаев ара

Фото: администрация Анапы

Вчера, 2 июля, на пляже Анапы у фотографов, предлагающих отдыхающим сделать снимки с экзотическими животными, изъяли двух обезьянок, двух орлов и трех попугаев ара. Как сообщили в администрации курорта, животные и птицы были вынуждены весь день находиться на солнцепеке, в опасных для их здоровья условиях. Их передали в зоопарк в селе Витязево. Фотографам грозят штрафы.

Как уже сообщал “Ъ-Кубань”, ранее в Анапе с пляжа были изъяты два африканских львенка, а в Архипо-Осиповке полицейские забрали у недобросовестных предпринимателей двух макак, енота, попугая и ящерицу. В администрации Геленджика сообщили, что животные подвергались воздействию специальных препаратов для повышения выносливости. В Сочи на территории Адлерского района сотрудники межведомственной группы выявили группу лиц, осуществляющих фотоуслуги с маленькой львицей, яванской макакой и двумя попугаями ара без разрешительных документов. Все экзотические животные были изъяты и помещены в специализированные организации города на временное содержание.

Василий Хитрых