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Уличные фотографы из Архипо-Осиповки довели енота и макак до плачевного состояния

В поселке Архипо-Осиповка, расположенном в окрестностях Геленджика, сотрудники полиции изъяли у недобросовестных предпринимателей двух макак, енота, попугая и ящерицу, сообщает пресс-служба администрации Геленджика. «Еще несколько дней назад животные проводили долгие часы на солнце при недостатке еды, воды и должного ухода, они подвергались воздействию специальных препаратов для повышения выносливости», - говорится в сообщении.

Животных отправили на реабилитацию в контактный зоопарк Архипо-Осиповки. Больше всего пострадали две макаки и енот. Одна из обезьян проявляет агрессию, с другой сотрудникам зоопарка удалось поладить. Еноту назначили курс капельниц, сейчас он приходит в себя.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Анапе у уличных фотографов изъяли двух африканских львят.

Андрей Ульченко


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