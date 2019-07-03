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Роструд расследует второй случай гибели работника на стройке нижегородского аквапарка

На строительной площадке нижегородского аквапарка на проспекте Гагарина погиб еще один рабочий компании-подрядчика ООО «Век». Гострудинспекция по Нижегородской области начала расследование несчастного случая.

Происшествие случилось 5 апреля, однако Роструд уведомили о нем только 16 мая. Как сообщает гострудинспекция, в день гибели рабочий находился в подвальном помещении. Температура воздуха там была около +1°С. Мужчину обнаружили лежащим в приямке лицом вниз без сознания и в мокрой одежде. «Согласно медицинской экспертизе смерть работника наступила от переохлаждения организма. Алкогольного или наркотического опьянения не обнаружено»,– говорится в сообщении гострудинспекции.

Установлено, что погибший был обеспечен средствами индивидуальной защиты, но он не обул утепленные кожаные ботинки. Положение о системе управления охраны труда в ООО «Век» не соответствует требованиям, перечень опасностей для жизни и здоровья сотрудников не составлен. Компания оштрафована на 70 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Век» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2005 году, уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Директор компании – Владимир Синицын, бенефициар – Аветик Багдасарян. По итогам 2017 года при выручке в 1,8 млрд руб. убыток компании составил 3,4 млн руб.

Напомним, еще один несчастный случай произошел на строительной площадке аквапарка в июне. Тогда разнорабочий компании ООО «Век» упал с шестиметровой высоты из технологического проема.

Анастасия Еремина


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