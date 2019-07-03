Бывшая жена Цеповяза объявила голодовку в СИЗО

Наталья Стришняя подала письменное заявление об отказе от приема пищи, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Ростовской области. Причиной голодовки стало несогласие обвиняемой с привлечением ее к уголовной ответственности. В сообщении отмечается, что госпожа Стришняя не имеет претензий к сотрудникам СИЗО и сейчас находится под наблюдением медперсонала.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, несколько дней назад Железнодорожный суд Ростова арестовал владелицу и гендиректора ООО ОПХ «Слава Кубани» Наталью Стришнюю, также ее брата Ивана Стришнего на один месяц и 25 дней. По версии правоохранительных органов, в марте 2010 года Наталья и Иван Стришние совместно с предпринимателем Федором Стрельцовым (объявлен в международный розыск) принудили владельца местной агрокомпании ЮСТ Александра Исюка передать им 77 млн руб. До 2018 года обвиняемая носила фамилию Цеповяз и была супругой активного члена «цапковской» преступной группировки Вячеслава Цеповяза.

Подробнее о деле Натальи Стришней и ее брата читайте в материале “Ъ-Юг” «Бывшую жену "цапковского" вернули к давнему вымогательству».

Дарья Голякова