Chevrolet Camaro получил спецверсии для России

Chevrolet Camaro Shock Edition. Фото: Chevrolet

Chevrolet Camaro Black Edition. Фото: Chevrolet

Купе доступно в версии Shock Edition с желтым кузовом и черным декором, а также в варианте Black Edition, который отличается темным оформлением. Оба исполнения технически не отличаются от других вариантов модели для российского рынка. Спорткар оснащается 238-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Тираж Camaro Shock Edition составит 30 шт., а Camaro Black Edition — 20 шт. Стоимость машины составит 3,4 млн руб. и 3,3 млн руб. соответственно. Напомним, базовый Chevrolet Camaro стоит 2,9 млн руб.