03 июля, среда
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Chevrolet Camaro получил спецверсии для России

Компания Chevrolet представила две новые модификации спорткара Camaro для российского рынка.

Купе доступно в версии Shock Edition с желтым кузовом и черным декором, а также в варианте Black Edition, который отличается темным оформлением. Оба исполнения технически не отличаются от других вариантов модели для российского рынка. Спорткар оснащается 238-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Тираж Camaro Shock Edition составит 30 шт., а Camaro Black Edition — 20 шт. Стоимость машины составит 3,4 млн руб. и 3,3 млн руб. соответственно. Напомним, базовый Chevrolet Camaro стоит 2,9 млн руб.

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