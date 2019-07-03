Футбольные болельщики «Новосибирска» выбрали талисман

Болельщики футбольного клуба «Новосибирск», созданного властями на базе «Сибири», выбрали соболя в качестве талисмана команды, говорится в официальном сообществе клуба во «ВКонтакте». Символ команды выбран по результатам голосования, в котором участвовали более 1 тыс. болельщиков. Большинство из них отдали свои голоса в пользу соболя — 39,8%. На второй строчке расположился лигр (гибрид между львом-самцом и тигрицей-самкой) с результатом 32%. Последнее место занял медведь, которого поддержали 28,2% болельщиков.

Напомним, в июне 2019 года власти Новосибирской области создали новый футбольный клуб на базе вылетевшей из первого дивизиона Футбольной национальной лиги «Сибири». Команда получила название «Новосибирск». Она начнет выступать в зоне «Восток» Профессиональной футбольной лиги. Главным тренером команды будет Игорь Чугайнов.

Подробнее о создании клуба — в материале “Ъ-Сибирь” «Новосибирск» с чистого поля»

Илья Николаев