03 июля, среда
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Фото: Porsche

Porsche отправит электромобиль Taycan в мировое турне

Компания Porsche отправит электромобиль Taycan в мировое турне, которое будет предварять официальную премьеру модели.

В рамках промо-акции прототип Porsche Taycan побывает в Китае, Великобритании и США, где новинку продемонстрируют потенциальным покупателям. Также электромобиль примет участие в Фестивале скорости в Гудвуде и в финальном этапе гоночной серии Formula E.

Напомним, серийный Porsche Taycan будет представлен в сентябре 2019 года. На российский рынок электромобиль выйдет в 2020 году.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя