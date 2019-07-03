Компания Porsche отправит электромобиль Taycan в мировое турне, которое будет предварять официальную премьеру модели.

В рамках промо-акции прототип Porsche Taycan побывает в Китае, Великобритании и США, где новинку продемонстрируют потенциальным покупателям. Также электромобиль примет участие в Фестивале скорости в Гудвуде и в финальном этапе гоночной серии Formula E.

Напомним, серийный Porsche Taycan будет представлен в сентябре 2019 года. На российский рынок электромобиль выйдет в 2020 году.