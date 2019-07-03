ФАС оштрафовала Philip Morris за рассылку о сигаретах

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала на 100 тыс. руб. российское подразделение табачной компании Philip Morris за электронную рассылку о сигаретах. «Компания рекламировала сигареты L&M, рассылая письма по электронной почте, что прямо противоречит закону о рекламе»,— говорится в сообщении ФАС.

На рекламу сигарет в электронной почте пожаловался некий гражданин, его имя не уточняется. В мае комиссия ФАС признала, что компания нарушила закон о рекламе и призвала ее остановить рассылку. Ведомство напомнило, что в России запрещено рекламировать табак, табачную продукцию и курительные принадлежности, в том числе и через интернет.