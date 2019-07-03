Банк «Открытие» запустил акцию «Шёлковый путь»

В банке «Открытие» стартовала акция «Шёлковый путь», которая позволит компаниям, работающим с китайскими партнерами, бесплатно совершать переводы в юанях, открывать расчетные счета в китайской валюте и долларах США, проходить валютный контроль по контрактам на учете.

Участие в акции смогут принять клиенты малого и среднего бизнеса, не имеющие счетов в иностранной валюте в банке. «Шёлковый путь» позволит сделать бизнес с Китайскими партнерами еще выгодней.

В рамках акции банк «Открытие» предоставляет участникам ВЭД дополнительные возможности по работе с китайскими партнерами: бесплатную проверку контрагента, перевод документов на китайский язык, а также уникальный сервис трекинга валютного перевода SWIFT GPI для расчетов в юанях. Участники акции смогут без комиссии воспользоваться опцией сопровождения ВЭД «под ключ», которая включает в себя персонального эксперта по всем вопросам ВЭД и валютного контроля, помощь в подготовке контрактов и профилактику нарушений валютного законодательства.

Акция продлится до 31 декабря 2019 года.