«Красное & белое» перешло под кипрскую юрисдикцию

Сеть «Красное & белое» перерегистрировала основные юрлица на Кипре, сообщает РБК со ссылкой на данные СПАРК. Стопроцентным бенефициаром компании остался Сергей Студенников, но теперь он владеет ритейлером через кипрскую Amelior Investments Limited, созданную в марте 2019-го.

Из данных СПАРК следует, что владельца сменили сразу несколько основных операционных компаний — ООО «Прометей» (генерировала больше половины выручки за 2018 год), ООО «Оазис» и ООО «Абсолют».

Именно разрозненность структуры «Красное & белое» стала поводом для претензий налоговой службы и масштабных проверок компании в прошлом году. Алкогольный ритейлер останется налоговым резидентом России, но сможет претендовать на пониженную ставку налогообложения.

Сеть алкомаркетов «Красное & белое» основана в 2006 году бизнесменом из Челябинска Сергеем Студенниковым. Сегодня она работает более чем в 50 российских регионах, где, по данным Infoline на июнь 2018 года, управляет 6150 магазинами общей площадью 492 тыс. кв. м. Выручка «Красного & белого» в январе—июне 2018 года выросла на 41,3%, до 130 млрд руб. Господина Студенникова Forbes ставит на 115-е место рейтинга богатейших россиян с состоянием $950 млн.

О прошлогодних проверках компании — в публикации “Ъ” «Силовики зашли за алкоголем».