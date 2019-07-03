Петербургские ИКМО обязали принять независимых кандидатов в муниципалы без очереди

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия обязала ИКМО «Полюстрово» принять документы у тех кандидатов в муниципальные депутаты, которым ранее мешала это сделать искусственно созданная очередь, несмотря на то, что сроки подачи документов завершены. Если документы приняты не будут, вопрос будет решаться через правоохранительные органы, пообещали в Горизбиркоме.

Одновременно с этим представителям ИКМО «Екатерингофский» настоятельно рекомендовано принять главу петербургского штаба Алексея Навального Александра Шуршева 3 июля и оформить его документы без очереди.

Эксперты отмечают, что решения ГИК могут быть оспорены в суде как сейчас, так и после выборов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Независимых кандидатов пропустили вне очереди».