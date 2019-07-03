Набиуллина: загрязнение «Дружбы» не повлияет на экспорт и рост ВВП

Проблемы с экспортом нефти в Европу, с которыми Россия столкнулась весной из-за загрязнения трубопровода «Дружба», не повлияют на объемы экспорта и платежный баланс, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы не пересматривали темп роста ВВП в этом году из-за простоя "Дружбы", хотя понизили оценку экспорта в основном за счет продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Мы ждем, что простой будет восполнен»,— сообщила в интервью Reuters госпожа Набиуллина.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Чехия увязла в грязной нефти».