Охрана оцепила Мергасовский дом в центре Казани

Частное охранное предприятие «Оружейный дом» накануне вечером оцепила Мергасовский дом в центре Казани. ЧОП привлекла к работе мэрия Казани, сообщила помощник президента Татарстана Олеся Балтусова в соцсетях.

Охрана будет выставлена на два-три месяца, пока инициативная группа не соберет подписи оставшихся собственников жилья на возведение забора, заявила госпожа Балтусова. Сейчас в доме пять семей отказываются от расселения в предложенные квартиры, но по факту в Мергасовском доме не живут.

Сообщалось, что мародеры и подростки продолжают разрушать заброшенный дом. По словам активистом, мародеры спиливают перила, батареи, трубы, после чего вывозят их на машинах. Подростки в свою очередь забираются на крыши и балконы, оставляя за собой мусор, в том числе бутылки от спиртного.

Напомним, Мергасовский дом был признан аварийным. В начале 2018 года исполком Казани через суд начал принудительное выселение жильцов, которые не хотели переезжать в предложенные квартиры в ЖК «Салават купере» и на улицу Гафури.

Мергасовский дом построен в 1928 году. Здание является памятником архитектуры в статусе образца конструктивизма.

“Ъ-Казань”