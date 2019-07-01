В центре Казани мародеры продолжают разрушать заброшенный Мергасовский дом

В Казани мародеры и подростки продолжают разрушать заброшенный Мергасовский дом в центре города. Об этом сообщает telegram-канал «Мергасовский», созданный городскими активистами.

По словам активистом, мародеры спиливают перила, батареи, трубы, после чего вывозят их на машинах. Подростки в свою очередь забираются на крыши и балконы, оставляя за собой мусор, в том числе бутылки от спиртного. Так, накануне полицейские забрали в отдел двух подростков, которые отказались от медосвидетельствования на месте. Сами активисты пытаются организовать дежурства во дворе дома, чтобы предотвратить разграбления и поджоги.

Ранее сообщалось, что по требованию мэрии управляющие компании города заварит окна и двери Мергасовского дома. Проемы были заколочены фанерой, однако это не мешает желающим попасть вовнутрь, утверждают городские активисты.

Напомним, дом признали аварийным в 2016 году. В декабре следующего года года жителей начали расселять — первые согласившиеся получили квартиры на улице Мазита Гафури (всего пять семей). Остальным предложили квартиры в микрорайоне «Салават Купере», который находится в 40 минутах от центра Казани. Те, жители, которые отказывались от предложенных метров, начали с властями города судебные тяжбы, однако суд постановил принудительно расселить дом.

Как писал “Ъ-Казань”, памятник конструктивизма Мергасовский дом, построенный в 1928 году, переведут из жилого в нежилой фонд, после чего продадут на аукционе инвесторам со стартовой ценой 1 руб.

“Ъ-Казань”