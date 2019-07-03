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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Набиуллина назвала условие возвращения зависимости экономики РФ от нефти

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала худший сценарий развития экономики РФ, при котором полностью восстановится зависимость рубля от колебаний цен на нефть. «Самый неблагоприятный вариант — это инвестирование всех средств Фонда национального благосостояния сверх порога 7% ВВП. По сути дела, весь прирост дополнительных доходов от увеличения цены нефти будет идти на расходы. Не так важно, во что деньги будут инвестированы, поскольку в этой ситуации полностью восстановится зависимость экономических и финансовых параметров от колебаний цен на нефть»,— заявила в интервью Reuters Эльвира Набиуллина.

Госпожа Набиуллина объяснила, что во второй половине 2020 года объем ликвидной части Фонда национального благосостояния может преодолеть 7% ВВП, после чего правительство вправе инвестировать средства фонда. Один из самых удачных сценариев, по словам госпожи Набиуллиной,— это инвестирование определенного процента от превышения 7% ВВП. «По эффектам этот вариант аналогичен увеличению цены отсечения в бюджетном правиле. Но исходя из того, что уже накоплено 7% ВВП, это лучше, чем если бы более высокая цена отсечения закладывалась изначально»,— сказала она.

По словам главы ЦБ, теоретически фонда может хватить на семь лет, поскольку по действующим правилам в год разрешается тратить не больше 1 п. п. ВВП, однако, если будут сильные риски, понадобится больше средств. «Я считаю, что эти 7% ВВП периодически надо пересматривать и оценивать, на сколько этого отсечения хватает в нынешних условиях для решения возникающих задач. Это не магическая какая-то цифра, она должна быть экономически обоснованной и соответствовать меняющимся реалиям»,— сказала она.

Ранее Госдума одобрила законопроект об изменениях закона о федеральном бюджете на 2019 год. Доходная часть бюджета увеличивается на 206 млрд руб. (до 20,175 трлн руб.), или всего на 1%. Весь прирост поступлений обеспечен ненефтегазовыми доходами, плюс 264 млрд руб. Нефтегазовые доходы, напротив, сокращаются на 59 млрд руб. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов пояснил, что это связано с принятием механизма, стабилизирующего цены на бензин и дизтопливо,— демпфера, сокращающего поступления 2019 года на 117 млрд руб.

Подробнее об обновлениях к бюджету — в материале “Ъ”.

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