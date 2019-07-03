Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов

Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю. Соответствующая договоренность была достигнута на прошедших в Москве авиационных консультациях представителей двух стран, сообщили ТАСС в пресс-службе российского Минтранса.
По данным ведомства, также откроют рейсы в Женеву из Жуковского. Будет выполняться до семи рейсов в неделю.
Сейчас полеты между Москвой и Женевой совершают по одному перевозчику от каждой страны — «Аэрофлот» и Swiss Air.
Накануне, 2 июля, Чехия аннулировала разрешения на выполнение нескольких рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» в Прагу. Позднее чешский Минтранс разрешил российским компаниям полеты в страну до 7 июля. Министерство объяснило свое решение недовольством из-за неприемлемых условий транссибирских маршрутов.
Подробности — в публикации “Ъ” «Размен крыла».
просмотров: 240607
просмотров: 150843
просмотров: 75308
просмотров: 52770
просмотров: 52495