Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов

Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю. Соответствующая договоренность была достигнута на прошедших в Москве авиационных консультациях представителей двух стран, сообщили ТАСС в пресс-службе российского Минтранса.

По данным ведомства, также откроют рейсы в Женеву из Жуковского. Будет выполняться до семи рейсов в неделю.

Сейчас полеты между Москвой и Женевой совершают по одному перевозчику от каждой страны — «Аэрофлот» и Swiss Air.

Накануне, 2 июля, Чехия аннулировала разрешения на выполнение нескольких рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» в Прагу. Позднее чешский Минтранс разрешил российским компаниям полеты в страну до 7 июля. Министерство объяснило свое решение недовольством из-за неприемлемых условий транссибирских маршрутов.

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