В Нижнем Тагиле установят памятник Владиславу Тетюхину

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на территории Уральского лечебно-реабилитационного медицинского центра установят памятник его основателю Владиславу Тетюхину. Об этом сообщил гендиректор центра Алексей Щелкунов. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается, в том числе, с семьей господина Тетюхина.

«Главное, сделать все достойно его памяти. Задача стоит непростая, учитывая неординарность и масштабность фигуры Владислава Валентиновича. Сейчас обдумываем варианты, кто мог бы взяться за эту работу»,— приводит ЕАН слова гендиректора центра.

В середине июня медицинскому центру присвоили имя Владислава Тетюхина. Он скончался 11 августа на 87-м году жизни после тяжелой болезни. Господин Тетюхин окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС) по специальности «Инженер-металлург». Доктор технических наук. Бывший генеральный директор «ВСМПО-Ависма», после выхода на пенсию большую часть своего состояния — 3,3 млрд рублей — вложил в строительство уникального лечебно-реабилитационного медицинского центра в Нижнем Тагиле. Награжден знаком «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. В конце мая стало известно, что свердловские власти планируют выкупить госпиталь у его наследников.

Подробнее о ситуации — в материале «Наследство приглянулось области»