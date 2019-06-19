Госпиталю в Нижнем Тагиле присвоили имя Владислава Тетюхина

Уральскому лечебно-реабилитационному медицинскому центру в Нижнем Тагиле (Свердловская область) присвоили имя Владислава Тетюхина. Соответствующий документ на своей странице в Facebook опубликовал депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.

Владислав Тетюхин скончался 11 августа на 87-м году жизни после тяжелой болезни. Господин Тетюхин окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС) по специальности «Инженер-металлург». Доктор технических наук. Бывший генеральный директор «ВСМПО-Ависма», после выхода на пенсию большую часть своего состояния — 3,3 млрд рублей — вложил в строительство уникального лечебно-реабилитационного медицинского центра в Нижнем Тагиле. Награжден знаком «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. В конце мая стало известно, что свердловские власти планируют выкупить госпиталь у его наследников.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Урал” «Наследство приглянулось области»