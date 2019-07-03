Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Канаде со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, глава государства поблагодарил его за помощь Украине. Господин Зеленский сказал, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатическое урегулирования конфликта в Донбассе, свидетельством чего является, в том числе, разведение сил у Станицы Луганской.

«В то же время Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта»,— говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Решение об отводе было принято на первой после вступления господина Зеленского в должность президента Украины встрече Минской контактной группы. О согласии сторон покинуть удерживаемые позиции вблизи поселка под названием Станица Луганская в начале июня заявил глава украинской делегации Леонид Кучма.

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