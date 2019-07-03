03 июля, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Высота орбиты МКС увеличена почти на километр

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) увеличили почти на километр для обеспечения июльских прилетов на станцию пилотируемого корабля «Союз МС-13» и грузового «Прогресс МС-12». «Коррекция орбиты МКС выполнена»,— сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы ЦНИИмаша.

Глава NASA Джеймс Брайденстайн не приедет на космодром Байконур на запуск корабля «Союз МС-13» 20 июля, сказали ранее в «Роскосмосе». По словам представителя госкорпорации, делегацию США возглавит его заместитель Уильям Герстенмайер.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя