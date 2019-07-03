Высота орбиты МКС увеличена почти на километр

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) увеличили почти на километр для обеспечения июльских прилетов на станцию пилотируемого корабля «Союз МС-13» и грузового «Прогресс МС-12». «Коррекция орбиты МКС выполнена»,— сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы ЦНИИмаша.

Глава NASA Джеймс Брайденстайн не приедет на космодром Байконур на запуск корабля «Союз МС-13» 20 июля, сказали ранее в «Роскосмосе». По словам представителя госкорпорации, делегацию США возглавит его заместитель Уильям Герстенмайер.