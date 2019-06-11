Глава NASA не приедет на Байконур на запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» 20 июля

Глава NASA Джеймс Брайденстайн не приедет на космодром Байконур на запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» 20 июля, сообщил «Роскосмос». По словам госкорпорации, делегацию США возглавит его заместитель Уильям Герстенмайер.

«Согласно спискам американской делегации, которая планирует принять участие в мероприятиях, связанных с пуском к МКС ТПК “Союз МС-13” с членами 61-й экспедиции на борту, делегацию NASA будет возглавлять Уильям Герстенмайер, заместитель Брайденстайна»,— сообщили в пресс-службе госкорпорации (цитата по ТАСС). Во время предыдущего запуска корабля 14 марта господин Брайденстайн тоже не присутствовал на Байконуре. Тогда госкорпорация связала это с его рабочим графиком.

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