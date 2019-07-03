Американский беспилотник провел разведку у границ России

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk во вторник вечером совершил разведывательный полет вдоль границ Калининградской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов. По их сведениям, беспилотник с бортовым номером 04–2021 часами курсировал вдоль северной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы.

Также были зафиксированы полеты патрульных самолетов ВМС США P-8A Poseidon и ВМС Германии P-3C Orion вблизи морской границы Калининградской области над международными водами Балтийского моря.

В начале мая сообщалось о том, что воздушную разведку на границе вело 26 летательных аппаратов. Российские истребители тогда поднимались в воздух на перехват иностранных самолетов девять раз.