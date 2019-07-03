США сообщили об участии экспертов из РФ в работе группы по ядерному разоружению

Эксперты из более чем 40 стран, в том числе из России, принимают участие в проходящем в Вашингтоне заседании рабочей группы по созданию условий для ядерного разоружения, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента США. Встреча проходит в Госдепе со 2 по 3 июля.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, эксперты «собрались вместе, чтобы обменяться идеями о том, как определить и устранить факторы в сфере международной безопасности, которые препятствуют дальнейшему прогрессу в области ядерного разоружения».

Напомним, в феврале США начали процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в несоблюдении соглашения. Россия объявила о симметричном ответе. В связи с приостановкой действия договора Вашингтон рассматривает возможность создания ракет средней и меньшей дальности.

В мае глава разведуправления Минобороны США генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Россия могла втайне проводить испытания ядерного оружия. По данным СМИ, это первый случай, когда США обвиняют Россию в несоблюдении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

О проблемах с еще одним договором о ядерном сдерживании читайте в публикации “Ъ FM”.